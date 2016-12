Ciclismo: Wiggins annuncia ritiro

ROMA, 28 DIC - Il britannico Bradley Wiggins, 36 anni, vincitore di un Tour de France e di 5 ori olimpici in quattro diverse edizioni dei Giochi (da Atene 2004 a Rio 2016), nominato Sir per i risultati ottenuti in carriera, ha annunciato il ritiro dall'attività agonistica. Lo riferisce la Bbc.