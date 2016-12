Sci: Shiffrin vince gigante Semmering

SEMMERING, 28 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto anche lo slalom gigante di Semmering, sciando in 2.09.40. È la 25/a vittoria in carriera, la 5/a stagionale e la terza in serie in gigante per la campionessa di 21 anni che ha già all'attivo due titoli mondiali e un oro olimpico in slalom. Seconda La francese Tessa Worley in 2.09.55 e terza la tedesca Viktoria Rebensburg in 2.09.58. Migliore azzurra, dopo essere stata terza nel gigante di ieri, è stata Manuela Moelgg 8/a in 2.10.34, seguita da Federica Brignone 9/a in 2.10.36. Per l'Italia ci sono poi - dopo una seconda manche sotto una fitta nevicata, nuvole basse e visibilità precaria - Elena Curtoni 18/a, Francesca Marsaglia 21/a, Marta Bassino 26/a e Nadia Fanchini 27/a. Domani a Semmering ultimo slalom dell'anno (ore 15 e 18).