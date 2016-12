Doping: Russia a Nyt, fatti molti errori

ROMA, 28 DIC - "Dal mio punto di vista, in quanto ex ministro dello Sport ed ex presidente del comitato olimpico, abbiamo fatto tanti errori": la Russia ammette responsabilità sul doping e nel lungo articolo del New York Times anche Vitaly Smirnov non si nasconde. L'ex ministro è stato chiamato dal presidente russo Vladimir Putin a riformare il sistema antidoping in Russia. Secondo il quotidiano statunitense l'attuale direttrice ad interim della Rusada, l'agenzia antidoping russa, Anna Antseliovich, ha ammesso l'esistenza di un 'complotto istituzionale' riguardante il doping attuato negli anni ribadendo che il governo non era assolutamente coinvolto. L'81enne Smirnov ha citato documentazioni mediche ottenute apparentemente dagli hacker russi che avevano mostrato come centinaia di atleti occidentali avessero ricevuto permessi medici speciali per assumere farmaci utilizzabili per ragioni terapeutiche legittime. Smirnov precisa che "alla Russia non sono mai state date le stesse opportunità garantite ad altri".