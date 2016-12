Vela: Italia, possibile sosta

ROMA, 28 DIC - 'Italia' e Gaetano Mura non vogliono fermarsi: lo scopo è portare a termine l'impresa, il giro del mondo in Class40 in solitario, da Gibilterra a Gibilterra. Tuttavia sono diversi i problemi che in questo momento mettono in difficoltà 'Italia', alcuni dei quali difficilmente risolvibili da bordo. La barca avrebbe infatti bisogno dell'intervento di specialisti in grado di ripristinare la funzionalità di alcuni sistemi elettronici, primo fra tutti il sistema di comunicazione satellitare. A ciò si è aggiunta anche una avaria al pilota automatico, strumento semplicemente indispensabile per una navigazione in solitario. Per Gaetano toccare terra e avvalersi dell'intervento di tecnici esterni significherebbe implicitamente perdere l'opportunità di correre per il record del giro del mondo senza assistenza e senza scalo. Nei prossimi giorni aggiornamenti e sviluppi sull'avvicinamento a Fremantle, dove è previsto l'arrivo di Italia nella mattinata del 31 dicembre ora locale.