Sci: cancellata discesa S. Caterina

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 28 DIC - La discesa di Cdm uomini di sci di S.Caterina Valfurva è stata cancellata per il troppo vento dopo che gli organizzatori ne avevano rinviato la partenza per due volte. Ancora non si sa dove e quando la gara verrà recuperata. Domani nella località' valtellinese e' in programma una combinata.