Sci: gigante Semmering,Shiffrin in testa

SEMMERING (AUSTRIA), 28 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin in 1.00.84 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm donne di sci. Seguono la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.00.92 e la francese Tessa Worley in 1.00.94, 4/a in 1.01.07 c'è l'azzurra Federica Brignone. Per l'Italia c'e' poi Manuela Moelgg, terza nel gigante di ieri, che 6/a in 1.01.45. Fuori anche oggi Sofia Goggia. Dopo la discesa delle prime 30 atlete ci sono poi Marta Bassino al momento 14/a in 1.02.10 e Elena Curtoni 15/a in 1.02.19. Più indietro Francesca Marsaglia in 1.02.25, Irene Curtoni in 1.02.52 e Nadia Fanchini in 1.02.86. Si gareggia con nuvole basse e sotto una nevicata che condizionano la visibilità. In più ci sono progressive raffiche di forte vento in quota. Fuori, come nel gigante di ieri, Sofia Goggia che col pettorale 15 è partita in un momento in cui le condizioni erano particolarmente negative: e' finita nella neve in una curva a destra su un cambio di pendenza che ha creato problemi a tutte le atlete.