Nba: Harden trascina Houston

ROMA, 28 DIC - Solo quattro le partite disputate nella notte Nba. Con i suoi 34 punti James Harden è stato il grande protagonista della vittoria esterna degli Houston Rockets nel derby texano con i Dallas Mavericks: 123-107 il punteggio finale. Tredicesimo successo nel mese di dicembre per i Rockets, 24/o in totale con il terzo posto nella Western Conference consolidato dietro Golden State Warriors e San Antonio Spurs. Successo fuori casa anche per gli Oklahoma City Thunder che si sono imposti 106-94 sui Miami Heat. Per Russell Westbrook 15/a tripla doppia stagionale con 29 punti, 17 rimbalzi e 11 assist. Bene anche i Boston Celtics che battono in casa i Memphis Grizzlies 113-103 e mantengono il terzo posto nella Eastern Conference dietro i Cleveland Cavaliers e i Toronto Raptors. Gli Utah Jazz vanno a vincere 102-100 sul parquet dei Los Angeles Lakers (per gli ospiti 31 punti di Gordon Hayward, per i padroni di casa 25 di Julius Randle).