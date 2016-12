Sci: Moelgg terza in gigante Semmering

SEMMERING (AUSTRIA) 27 DIC - L'azzurra Manuela Moelgg in 2.02.90 è arrivata terza - primo podio dopo sei anni - nello slalom gigante di Coppa del Mondo di sci donne di Semmering, recupero di Courchevel. È Il 15/o podio stagionale per l'Italia in questo inizio di stagione. Per l'altoatesina di 33 anni e' l' 11/o podio in carriera. Ha vinto la statunitense Mikaela Shiffrin - 24/o successo in carriera a 21 anni - in 2.01.81 davanti alla francese Tessa Worley in 2.02.59. Per l'Italia ci sono Marta Bassino ottima quinta in 2.03.37, Francesca Marsaglia 19/a in 2.04.06 ed Elena Curtoni 21/a in 2.04.11 mentre è finita fuori sua sorella Irene. Erano già uscite nella prima manche Sofia Goggia e Federica Brignone. Shiffrin, con 598 punti, è tornata al comando della classifica generale di coppa. Domani a Semmering altro slalom gigante: un'altra grande occasione per lo squadrone azzurro per ottenere il primo successo stagionale.