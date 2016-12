Tavecchio, cinesi Milan? Figc a finestra

ROMA, 27 DIC - "La Figc è alla finestra: non esiste al mondo persona che possa investire 200 milioni di euro senza avere una prospettiva". Così Carlo Tavecchio, presidente della Figc, si è espresso sulla trattativa tra investitori cinesi e Milan per la cessione del club rossonero. "E' una situazione delicata, di difficile interpretazione - ha detto Tavecchio, rispondendo a Sky sugli interrogativi che riguardano i nomi degli investitori - Come Federcalcio siamo alla finestra. Ma chi investe 200 milioni ha fatto una scelta di campo: non c'e' persona al mondo che possa farlo senza avere una prospettiva. Valutiamo, ma mi sembra che gli investitori ci siano".