Nadal, 21 tornei nel 2017

ROMA, 27 DIC - Partenza di 2017 soft per Novak Djokovic. Nei primi tre mesi dell'anno il serbo n.2 del tennis mondiale giocherà infatti soltanto Doha - la prossima settimana -, Australian Open, Indian Wells e Miami. A meno di ripensamenti dell'ultimora Nole - come riferisce Federtennis - non sarà in campo a febbraio nella sfida di Coppa Davis contro la Russia né a Dubai, dove lo scorso anno si era dovuto ritirare nei quarti. E anche Rafa Nadal ha reso nota la sua programmazione di massima per la prossima stagione. Primo impegno del 30enne spagnolo, che ha da poco iniziato la collaborazione con Carlos Moya, la ricca esibizione di Abu Dhabi in programma da giovedi: per lui nel 2017 21 tornei (10 sul cemento, 5 sulla terra rossa, 4 sul veloce indoor - ammesso che ottenga la qualificazione alle finali Atp di Londra - e uno solo sull'erba). Da segnalare il ritorno a Rotterdam e la rinuncia totale ai tornei sul rosso sudamericano oltre alle tre settimane di stop tra Parigi e Wimbledon.