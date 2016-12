Gandini, Spalletti? Presto il punto

ROMA, 27 DIC - "Nei primi mesi del 2017 ci siederemo ad un tavolo per fare il punto della situazione". Così l'ad della Roma, Umberto Gandini, sul rinnovo di contratto col club giallorosso dell'allenatore Luciano Spalletti. "Lui ha sempre detto che la penna per firmare è in mano ai giocatori - ricorda Gandini parlando a TuttoMercatoWeb.com in occasione del Globe Soccer di Dubai -. Spalletti è competitivo e competente: per lui è importante essere concentrato sugli obiettivi, avere grande pressione su se stesso e sui giocatori".