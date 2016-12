Sci: gigante Semmering,in testa Shiffrin

SEMMERING (AUSTRIA), 27 DIC - La statunitense Mikaela Shiffrin è al comando in 59.91 dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm di sci femminile di Semmering che recupera quello cancellato a Courchevel. Alle sue spalle due azzurre: l'altoatesina Manuela Moelgg è seconda in 1.00.18 e la piemontese Marta Bassino terza in 1.00.40. Fuori Federica Brignone e l'attesissima Sofia Goggia. Brignone è uscita dopo il primo intermedio per essersi inclinata troppo in una curva a sinistra toccando la neve con lo scarpone. Goggia, invece, mentre era nettamente al comando ha saltato la penultima porta su cui si era avventata in una linea troppo diretta. Fuori anche Nadia Fanchini. Tra le azzurre vi sono poi al momento Irene Curtoni 11/a in 1.01.10, più indietro sua sorella Elena in 1.01.27 e Francesca Marsaglia in 1.01.79. In questa gara, dopo 14 mesi di assenza per infortunio, e' rientrata anche la campionessa austriaca Anna Veith che però ha segnato un tempo alto con più di tre secondi di ritardo da Shiffrin.