Pescara, Aquilani verso il Sassuolo

PESCARA, 27 DIC - Niente vacanze per i dirigenti del Pescara che in queste ore stanno lavorando al rafforzamento della squadra in vista dell'apertura della finestra invernale del calciomercato prevista per il 2 gennaio. Già ufficiale l'addio di Alberto Aquilani. L'ex romanista dovrebbe infatti approdare al Sassuolo dove arriverebbe in prestito. L'alternativa è la rescissione. Per la difesa c'è l'accordo con il 33enne Guglielmo Stendardo, che arriva dall'Atalanta. Il reparto arretrato che poi potrebbe arricchirsi anche di Cesare Bovo, attualmente al Torino. Ma è sull'attacco che si concentrano le maggiori attenzioni anche dei tifosi. Il sogno si chiama Alberto Paloschi. il 26enne bomber dell'Atalanta però è seguito da altre formazioni della massima serie. Si punta a chiudere per il prestito dalla Sampdoria del croato Budimir mentre dovrebbe restare a Pescara Bahebeck, arrivato in prestito la scorsa estate dal Psg. Lasceranno Pescara sia Manaj - che tornerà all'Inter - sia Muric, che rientrerà all'Ajax.