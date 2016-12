Nba: Cleveland ko a Detroit, bene Denver

ROMA, 27 DIC - Dopo aver battuto a Natale i Golden State Warriors in una mini riedizione della finale Nba della scorsa stagione i Cleveland Cavaliers, con LeBron James lasciato a riposo, sono incappati la scorsa notte in una brutta sconfitta a Detroit dove i Pistons si sono imposti 106-90. Settima sconfitta stagionale per i Cavs, che vedono ora minacciata la loro leadership nella Eastern Conference dai Toronto Raptors (95-91 in casa dei Portland Trail Blazers). Con i suoi 23 punti Danilo Gallinari è stato uno dei protagonisti del 106-102 dei Denver Nuggets in casa dei Los Angeles Clippers mentre i Charlotte Hornets, ancora senza Marco Belinelli perdono 120-118 in casa dei Brooklyn Nets. Gli Houston Rockets travolgono 131-115 i Phoenix Suns mentre i Sacramento Kings superano 102-100 i Philadelphia 76ers. Orlando Magic-Memphis Grizzlies 112-102; Washington Wizards-Milwaukee Bucks 107-102; Chicago Bulls Indiana Pacers 90-85; Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks 104-90; New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 111-104.