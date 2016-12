Basket:corruzione,10 anni a ex vice Fiba

PECHINO, 26 DIC - Il Tribunale Popolare di Nanyang, in Cina, ha condannato a dieci anni e sei mesi di carcere Xiao Tian, ex vicepresidente della Fiba, la federazione mondiale del basket. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, la pena si riferisce ad atti di corruzione continuata di cui il dirigente sarebbe stato protagonista dal 1997 al 2014 e che gli avrebbero fruttato in tutto quasi 8 milioni di yuan, circa un milione e 100mila euro, di tangenti prese per favorire "dei soggetti privati" e in relazione anche all'assegnazione a Pechino dell'Olimpiade invernale del 2022. Xiao aveva fatto parte anche del comitato olimpico cinese, fino a luglio del 2015, quando era stato costretto a dimettersi per le accuse nei suoi confronti. Adesso, oltre a scontare la pena di carcere, dovrà restituire i soldi percepiti illecitamente.