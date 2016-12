Golf: Junior Bowl, 5 azzurri in Florida

ROMA, 26 DIC - Cinque azzurri prendono parte al 53/o Junior Orange Bowl International Golf Championship, da domani al 30 dicembre, in Florida: tre nel torneo maschile, Jacopo Albertoni, Andrea Romano e Dylan De Prosperis, che è entrato nel field avendo vinto la qualifica, e due nel femminile, Emilie Alba Paltrinieri e Alessia Nobilio. Saranno al via 54 ragazzi e 34 ragazze, sulla distanza di 72 buche. Tra i favoriti nella gara maschile lo statunitense Will Dickson, lo spagnolo Carlos Segura, il messicano Jorge Villar, il coreano Won Jun Lee e il cileno Joaquin Niemann. In quella femminile, oltre alle due azzurre, sono nel novero delle più gettonate per il titolo la svedese Linn Grant, la coreana Somi Lee, l'austriaca Emma Spitz, la belga Diane Baillieux, la francese Agathe Laisne e la statunitense Sophia Bae. In passato Renato Paratore (2013) e Marco Durante (1979) sono i due italiani che hanno iscritto il proprio nome in un albo d'oro nel quale figura Tiger Woods.