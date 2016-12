Pioli: Inter mia passione fin da bambino

ROMA, 25 DIC - "Allenare l'Inter non è una cosa da tutti, penso di esserci arrivato nel momento giusto della mia carriera. Ho dovuto fare esperienza, adesso mi sento pronto e preparato per una squadra così. L'Inter è una grande società, sta attraversando un momento delicato, quindi bisogna lavorare 24 ore al giorno". Lo ha detto, parlando a Sky sport, Stefano Pioli, allenatore dell'Inter. "Ero molto positivo dopo il primo confronto con la proprietà cinese, ero stato chiaro con le mie idee, le ambizioni e i propositi, anche se ammetto che c'è stata un po' d'ansia prima della telefonata decisiva - racconta Pioli, ripercorrendo quei famosi 'provini' per conquistare la panchina nerazzurra -. Mio padre tifava Inter, da ragazzino la prima partita che ho visto è stata Bologna-Inter, quindi la mia prima passione è stata nerazzurra. L'Inter l'ho sfiorata da calciatore, dovevo andare a giocare nell'Inter, poi sono finito alla Juventus. Ma adesso il mio desiderio di far parte dell'Inter si è realizzato".