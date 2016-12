Reina, Napoli al Bernabeu senza paura

ROMA, 26 DIC - "Andremo al Bernabeu a fare il nostro calcio, senza paura". Cosi' Pepe Reina, ex Barcellona, parla della sfida al Real negli ottavi di finale di Champions League. "Sarà una bellissima sfida, sarà un'opportunità per dimostrare la nostra crescita - dice il portiere Napoli - La cosa fondamentale sarà andare al Bernabeu per fare il nostro calcio senza paura. Così facendo saremo più vicini al passaggio del turno. Ho tanti amici che vorranno essere a Madrid e cercherò di accontentare tutti". "Che San paolo mi aspetto al ritorno? Me lo aspetto strapieno e carico - conclude Reina - e speriamo che ci dia una forza mostruosa. Speriamo di offrire a tutti una bella serata e di vincere".