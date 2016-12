Sci: Cdm, Innerhofer super in prova

SANTA CATERINA VALFURVA (SONDRIO), 26 DIC - L'azzurro Christof Innerhofer, sciando in 1.43.33 e' stato il più veloce nella prima ed unica prova cronometrata in vista della discesa di Coppa del mondo di S. Caterina Valfurva sui 3.175 metri della pista intitolata alla campionessa locale Deborah Compagnoni. Secondo tempo per lo svizzero Carlo Janka in 1.45.08, terzo il francese Adrien Teaux in 1.45.28. Altri atleti con tempi più' bassi sono stati squalificati per salto di porta, come gli austriaci Matthias Mayer, Hannes Reichelt ed Otmar Striedinger. Il tutto a dimostrazione di una tracciato estremamente difficile e selettivo. Innerhofer ha un conto aperto con la pista Deborah Compagnoni: lo scorso, mentre era al comando, fece centinaia di metri con il palo di una porta che aveva sradicato e che gli penzolava sulla schiena. Per questo alla fine fu quarto. Il programma di Santa Caterina prevede domani un supergigante recupero di Lake Louise, mercoledì la discesa e giovedi' una combinata.