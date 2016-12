Neymar il più pagato, ma Oscar ora è 2/o

ROMA, 25 DIC - Poco ci è mancato, dopo il suo approdo nel campionato cinese, per vestire la maglia dello Shanghai, che Oscar non diventasse il calciatore più pagato del mondo. Il brasiliano, dall'alto dei suoi 24 milioni a stagione, è secondo solo a Neymar del Barcellona, che di milioni ne guadagna addirittura 30. E' quanto stabilisce una curiosa classifica di Marca che assegna la terza piazza a Messi, con 22 milioni. L'asso argentino precede Cristiano Ronaldo, fermo a 21 (milioni). Quinto è un altro brasiliano, pure lui del campionato cinese (Shanghai), Hulk. Sesto posto per Pogba, che nello United guadagna 'solo' 17,5 milioni a stagione. La settima piazza è occupata da un altro 'Red devil', Rooney, che intasca poco meno: 17,1 milioni. Primo e unico degli italiani di questa top ten è Graziano Pellè (Shandong Luneng), ottavo, con 16 milioni; nono Ibrahimovic (Manchester United), con 15,5 milioni; decimo posto per un altro big del campionato cinese, l'argentino Lavezzi (Hebei China Fortune), che si mette in tasca 15 milioni.