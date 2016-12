Chelsea vuole 12/a vittoria consecutiva

ROMA, 25 DIC - Otto partite caratterizzeranno la 18/a in Premier, domani; il turno si concluderà martedì con due match, fra Liverpool e Stoke City (alle 18,15), Southampton e Tottenham (alle 20,45). Domani tutte le big in campo, con il Chelsea che andrà a caccia, in casa contro il Bournemouth (alle 16), della 12/a vittoria di fila, anche per allungare in classifica: sono 43 i punti dei 'Blues', contro i 37 del Liverpool e il 36 del City. La squadra di Guardiola, sempre domani, dovrà affrontare l'insidiosa trasferta sul campo dell'Hull City. Un'altra squadra di vertice, l'Arsenal, che attualmente di punti ne ha 34, ospiterà il West Bromwich Albion. Il Manchester United di Mourinho e Ibra giocherà in casa contro il Sunderland, sfida casalinga anche per Mazzarri e il 'suo' Watford, che sarà impegnato contro il Crystal Palace del neoallenatore Allardyce, ct dell'Inghilterra fino a settembre. Infine, il Leicester di Ranieri giocherà in casa contro l'Everton. Completano il quadro Swansea-West Ham e Burnley-Middlesbrough.