Milan: Bonaventura,felice quando vincerò

ROMA, 25 DIC - "Messi in questo momento è il più forte numero 10. Ha grande fantasia ed è efficace". Lo ha detto Giacomo Bonaventura, fantasista del Milan, parlando a Mediaset premium. "La pressione che c'è sui giocatori del Milan può anche avere aspetti positivi - ha proseguito -. Nell'Atalanta ho imparato tanto, innanzi tutto i valori morali, poi lo spirito di appartenenza. Queste cose mi colpirono fin dal primo giorno. Adesso sono contento, ma non al 100%. Sono in una grande squadra, in una società gloriosa ed era quello che ho sempre sognato da bambino. Ma, per essere felice del tutto, mi piacerebbe vincere qualcosa, in modo da poter scrivere nuove pagine di storia del Milan". Berlusconi? Quando penso a lui mi viene in mente la sua grande qualità di trasmettere alla persone grandi motivazioni e positività. Anche solo con una parola riesce a darti tanto".