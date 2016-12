Vela:G.Mura e 'Italia', Natale in oceano

ROMA, 24 DIC - Anche Gaetano Mura e Italia iniziano i festeggiamenti del Natale, nel pieno del giro del mondo in solitario a caccia del record con un Class40, alle prese con una violenta depressione, la più dura dalla partenza, che non gli darà molto tempo per festeggiare, riposare, o fare riprese video. Nel frattempo, il velista sardo sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri e video dai suoi amici e dai fan che stanno seguendo la sua impresa. L'albero di Natale è disegnato da lui sulle pareti di 'Italia' e i regali da scartare non mancano. Sono stati preparati per tempo dalla sua famiglia prima di partire, una borsa con tanti pacchi sorpresa. "Non so ancora come sarà il mio pranzo di Natale, sarà sicuramente una sorpresa che attendo con piacere di scoprire" spiega Gaetano che non ha dubbi per il brindisi "ci aspetta una bottiglia di Capichera, un vermentino di Gallura, nel Nord Sardegna, che fa parte delle sette bottiglie che ho imbarcato: una per ogni Capo e per le feste più importanti".