De Laurentiis, è fatta per Pavoletti

ROMA, 24 DIC - "Pavoletti si avvicenderà in questi giorni con le visite mediche e dovrebbe essere pronto, anche se l'ufficializzazione arriverà dal 3 gennaio. Tranne sorprese cliniche, è un'operazione che ritengo fatta". Lo ha detto il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, parlando del mercato in un'intervista a Premium Sport. "Abbiamo sempre detto che avremmo avuto bisogno di mettere a posto l'attacco con un centravanti tradizionale - ha proseguito De Laurentiis - ed ora sarà un problema per Sarri, perché oltre all'exploit di Mertens sono convinto che da inizio febbraio, per la Champions, tornerà Milik".