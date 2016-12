Supercoppa: tweet Ibra "Forza Milan!"

ROMA, 24 DIC - "Grandeeee. Complimenti. Forza Milan!". Quattro parole per testimoniare un affetto ancora intatto per i rossoneri da parte di Zlatan Ibrahimovic, che ha inviato questo tweet ad Adriano Galliani dopo il successo nella Supercoppa italiana. L'attaccante svedese è stato al Milan dal 2010 al 2012, conquistando nel 2011 lo scudetto e la Supercoppa italiana, ultima vittoria conquistata dal club prima del trofeo di ieri a Doha. A quanto informa il sito ufficiale del Milan, con l'a.d. Galliani si è congratulato per la vittoria anche il presidente del Real Madrid. Florentino Perez.