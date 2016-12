Nba: Hornets ok ma Belinelli si fa male

ROMA, 24 DIC - Le vittorie dei Golden State Warriors a Detroit, 119-113, e quella molto più netta dei Cleveland Cavaliers su Brooklyn (119-99) segnano la giornata prenatalizia, fitta di 14 incontri, del campionato Nba, che non si fermerà peraltro nemmeno oggi e il 25 dicembre. Serata in agrodolce per gli italiani. Gli Charlotte Hornets vincono contro i Chicago Bulls (103-91), ma Marco Belinelli è costretto a lasciare il campo nel secondo quarto a causa di una distorsione alla caviglia sinistra. Danilo Gallinari piazza la sua prima doppia doppia (21 punti e 11 rimbalzi) stagionale, ma i Denver Nuggets subiscono in volata la rimonta degli Atlanta Hawks (108-109) con l'italiano tenuto in panchina.