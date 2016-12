Guardiola: Messi è meglio di Ronaldo

ROMA, 23 DIC - "Sono d'accordo con Luis Enrique: Leo (Messi, ndr) è il migliore del mondo, per come gioca, per come segna e per come mette gli altri nelle condizioni di segnare. Cristiano Ronaldo è il più forte, ma Messi è su un altro livello". Così parlò Pep Guardiola, l'allenatore che per anni ha guidato e vinto con l'asso argentino. Il Manchester City di Guardiola sarà impegnato in Premier lunedì 26, alle 18,15, sul campo dell'Hull City, con l'obiettivo di non veder crescere il distacco dal Chelsea. Sulla prossima finestra di mercato, Guardiola ha aggiunto che è "contento di quello" che ha "fra le mani". "Non sto dicendo che non cercheremo nulla, in linea di principio dovremmo portare a termine qualche operazione", le sue parole. "Contro l'Arsenal, nell'ultima partita - ha concluso il tecnico catalano - abbiamo avuto meno occasioni, ma la squadra è apparsa più solida. Ogni partita, tuttavia, è diversa dall'altra".