Messi-Barça, nessun incontro per rinnovo

ROMA, 23 DIC - Ancora nessun contatto diretto, né incontri. Il milionario rinnovo del contratto di Leo Messi è ancora ben lontano dall'entrare nel vivo e Marca scrive oggi di "negoziati ancora in fase di stallo". "Le parti non si sono ancora sedute al tavolo e l'unico contatto si è ridotto a una conversazione telefonica", scrive il quotidiano sportivo aggiungendo che "se l'obiettivo del Barcellona era quello di chiudere l'operazione nel primo trimestre del prossimo anno, sembra più facile ipotizzare che il club catalano dovrà allungare i tempi. Per il momento - aggiunge - non c'è stata alcuna mossa concreta per legare il miglior giocatore alla rosa. Anche se il padre del giocatore è stato recentemente a Barcellona, il club blaugrana non ha approfittato della visita per incontrarlo e cominciare a discutere la proposta di rinnovo" (si parla di 35 milioni l'anno, contro gli attuali 24).