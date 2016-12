Diritti tv, la soddisfazione di Beretta

ROMA, 23 DIC - "Non posso che prendere atto con soddisfazione del pronunciamento del Tar che riconosce la piena correttezza dei comportamenti della Lega di Serie A": così, al telefono con l'Ansa, il presidente Maurizio Beretta, raggiunto a Doha nell'immediato prepartita di Supercoppa italiana, ha espresso la sua soddisfazione per il pronunciamento del Tar del Lazio che ha accolto i ricorsi presentati da Mediaset, Mediaset Premium, Lega Calcio, Sky e Infront, annullando quanto deciso dall'Antitrust che aveva multato i principali operatori televisivi nel mercato della pay-tv, nonchè alla Lega Calcio e al suo advisor Infront, per un'intesa restrittiva della concorrenza riguardo alla gara per i diritti tv della Serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014.