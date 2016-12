Diritti tv, Tar annulla multe

MILANO, 23 DIC - Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi presentati da Mediaset, Mediaset Premium, Lega Calcio, Sky e Infront, annullando quanto deciso dall'Antitrust. La multa inflitta a Mediaset era da 51,4 milioni. Quella per Infront 9 milioni, 1,9 milioni per la Lega e Sky 4 milioni. L'ipotesi era di una alterazione della gara per i diritti tv della serie A per il triennio 2015-2018.