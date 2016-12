Federico Ferri nuovo direttore Sky Sport

ROMA, 23 DIC - Federico Ferri è il nuovo direttore responsabile di Sky Sport, succede a Massimo Corcione, che è stato al vertice della testata sportiva di Sky per 12 anni. Ferri dirigerà Sky Sport, riportando direttamente a Jacques Raynaud, Executive Vice President Sky Sport Channels& Sky Media. Come Direttore di Sky Sport avrà l'obiettivo di guidare la testata giornalistica sportiva continuando a promuovere lo sviluppo della multicanalità e della multimedialità, puntando sull'innovazione del linguaggio giornalistico e sul rafforzamento della strategia digitale. Torinese, 39 anni, è entrato in Sky nel 2005 come cronista e inviato e, successivamente, si è focalizzato sempre di più su attività manageriali e di coordinamento editoriale degli eventi calcistici, fino ad assumere nel 2011 la responsabilità editoriale del calcio.