Ranocchia, Champions ancora possibile

MILANO, 23 DIC - "La fascia da capitano la tolsero a me per darla a Mauro Icardi. Arrivavo da un'annata non positiva in cui ero stato attaccato su tutti i fronti ma sono ancora vivo. E forse sto meglio di prima. Anzi, sicuramente. La fascia e' solo un pezzo di stoffa. Si e' capitani dimostrandolo ogni giorno e io sono un giocatore che da' tutto per l'Inter": lo dice il difensore dell'Inter Andrea Ranocchia in un'intervista all'Ansa. "La Champions - aggiunge - resta un obiettivo possibile. Il campionato e' ancora lungo e soprattutto quest'anno le squadre sono molto vicine. Tutto puo' accadere anche grazie a Pioli, un tecnico esperto e preparato. Stiamo recuperando la forma fisica che ci mancava e prevedo un futuro positivo". Ranocchia risponde infine a una domanda sulla situazione di Gabigol che ha giocato soltanto pochi minuti da quando e' arrivato in Italia per vestire la maglia nerazzurra: "Deve guadagnarsi il posto in campo come tutti gli altri".