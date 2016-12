Nba: Golden State passa a Brooklyn

ROMA, 23 DIC - Cinque le partite giocate la scorsa notte nel campionato Nba: vittoria in trasferta per i Golden State Warriors, sempre in testa alla Western Conference con 26 successi, che hanno superato i Brooklyn Nets 117-101. Tra i californiani in evidenza Kevin Durant, autore di 26 punti anche se il miglior realizzatore dell'incontro è stato il centro di Brooklyn Brook Lopez con 28. I Boston Celtics passano 109-102 sul parquet degli Indiana Pacers ai quali non bastano i 31 punti di Jeff Teague. Per gli ospiti 28 punti di Isaiah Thomas. I Los Angeles Clippers regolano 106-101 i San Antonio Spurs (19 punti di Chris Paul, per i texani 27 di Kawhi Leonard), i New York Knicks hanno la meglio sugli Orlando Magic 106-95 (19 punti di Derrick Rose) e i Miami Heat battono i Los Angeles Lakers 115-107. La Eastern Conference è guidata dai Cleveland Cavaliers davanti ai Toronto Raptors mentre nella Western dopo i Warriors ci sono gli Spurs.