Basket: accordo Lega A-PosteMobile

ROMA, 22 DIC - Lega Basket Serie A e PosteMobile hanno raggiunto un accordo di sponsorizzazione grazie al quale l'operatore di telefonia mobile del Gruppo Poste Italiane sarà title sponsor, a partire dal prossimo gennaio fino a giugno 2019, del massimo campionato e delle Final Eight di Coppa Italia, che quest'anno si disputeranno al polo fieristico di Rimini dal 16 al 19 febbraio. La presentazione dell'accordo, 2 milioni complessivi per due anni e mezzo, è avvenuta stamane a Roma: "Siamo molto felici di questo accordo - spiega l'ad di PosteMobile Stefano Santini - per noi si tratta di una sponsorizzazione importante. Abbiamo scelto la Lega Basket Serie A perché il basket è uno sport popolare con un'ampia base di appassionati, ma anche perché ci riconosciamo nei valori di fiducia, rispetto, determinazione e gioco di squadra". Entusiasta il presidente della Lega Basket Serie A, Egidio Bianchi, secondo il quale "è stato un lavoro complicato e ancora non è finito perché stiamo lavorando ancora sulla parte operativa".