Rugby: Pro12,domani derby Benetton-Zebre

ROMA, 22 DIC - L'11/a giornata del Guinness Pro12 regala il derby italiano tra Benetton Treviso e Zebre, domani al Monigo di Treviso. Questa prima sfida tutta italiana della stagione vede a lista gara, tra titolari e giocatori pronti a entrare dalla panchina, ben 35 atleti con almeno una presenza con la maglia dell'Italia con 11 reduci della storica vittoria del 19 novembre a Firenze contro gli Springboks. In tribuna spettatore molto interessato sarà il ct della Nazionale Conor O'Shea. Il Benetton si presenta al derby in casa dopo il doppio successo in Challenge Cup contro il Bayonne, ma il capitano Alberto Sgarbi preferisce concentrarsi sul presente: "Sono state due vittorie importanti, conseguenza del lavoro che stiamo continuando a sviluppare. Ora dobbiamo pensare solo alle Zebre: il derby non è una gara come le altre". Secondo George Biagi, 'skipper' delle Zebre, "abbiamo dimostrato quest'anno di essere capaci di grandi cose e c'è positività nel gruppo. Il derby di Natale ormai è una grande classica del nostro rugby".