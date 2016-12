Inter: gioia Gabigol per terza presenza

MILANO, 22 DIC - Gabigol è entusiasta e felice per la terza presenza con la maglia dell'Inter. "Ma che bello! Forza Inter" ha scritto l'attaccante brasiliano nella notte su Twitter postando una foto che lo vede in campo contro la Lazio nella gara di ieri. Solo una manciata di minuti sul 3-0 ma comunque un passo avanti per il giovane brasiliano.