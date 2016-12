Calcio: Real Madrid, pronto l'assalto al portiere Courtois

Il Real Madrid prepara l'assalto a Thibaut Courtois, portiere del Chelsea, dopo che il Tas gli ha dato via libera per il mercato dell'estate 2017. Secondo l'emittente radiofonica 'Onda cero', il primo obiettivo della 'Casa blanca' è l'estremo difensore belga, che in Spagna ha già giocato nell'Atletico Madrid. L'interesse del Real non rappresenta una novità visto che, già nel 2014, il club più titolato del mondo si era fatto avanti per Courtois, che tornò a Londra per sostituire Cech, fra i pali dei 'Blues'. Le difficoltà della trattativa per il portiere sono legate alle resistenze del club di Abramovich: l'allenatore Conte, infatti, ha posto il portiere al centro del proprio progetto. Courtois è legato al Chelsea da altri due anni e mezzo di contratto e la sua quotazione si aggira sui 25 milioni. L'arrivo di Courtois rappresenta un investimento per il futuro, dal momento che gli attuali estremi difensori Keylor Navas e Kiko Casilla, hanno 30 anni, il belga solo 24.