Giampaolo: Contro Udinese petto in fuori

GENOVA, 21 DIC - "Prima di Verona mancava il sale, l'adrenalina giusta. Non voglio il mare calmo. Domani possiamo quasi chiudere il girone d'andata nel migliore dei modi". Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, indica la strada ai 'suoi', in vista della sfida casalinga contro l'Udinese. Obiettivo dimenticare la sconfitta col Chievo e chiudere il 2016 con una vittoria. Giampaolo carica la squadra: "Petto in fuori. Quel che m'importa sono l'atteggiamento e l'attenzione. Se mancano questi presupposti non hai speranza di vittoria". Vuole sempre una concentrazione assoluta dalla squadra, Giampaolo chiede la concentrazione al massimo e utilizza una particolare metafora: "La Samp può essere competitiva se si gioca le partite preparata a puntino, gomme e motore e tutto il resto devono essere a posto. Abbiamo lasciato per strada pezzi di attenzione nella settimana pre-Chievo, mentre in questi 4 giorni abbiamo lavorato bene. Sono sereno". Formazione: Silvestre tornerà a guidare la linea difensiva, in attacco Muriel e Quagliarella.