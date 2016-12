Milan, Galliani evita polemiche

MILANO, 21 DIC - "Credo che bisognerebbe arrivare tutti uguali, ma non voglio infilarmi in polemiche". Così Adriano Galliani prima di imbarcarsi a Malpensa sull'aereo che alle 15 porterà il Milan a Doha per la Supercoppa. I rossoneri arriveranno con un giorno di ritardo rispetto alla Juve, per problemi tecnici del volo. "Era previsto - dice l'ad rossonero - che le due squadre arrivassero ieri, ne è partita una sola. Marchisio dice che non è un vantaggio? Partiamo un giorno dopo, vantaggio o svantaggio non mi interessa e comunque non era previsto". Galliani ridimensiona poi la portata della dichiarazione di ieri del presidente Silvio Berlusconi sulla necessità di cambiare arbitri e i giudici per poter battere la Juventus. "Il presidente ha fatto una battuta su arbitri e giudici, era semplicemente una battuta. Sdrammatizziamo per favore", ha aggiunto.