Coni: incontro Malagò-Lotti

ROMA, 21 DIC - Incontro tra il presidente del Coni, Giovanni Malagò, e il ministro dello Sport, Luca Lotti, presso la sede del Comitato olimpico nazionale a Roma. Il colloquio è stato fissato per discutere delle urgenze del mondo sportivo in vista del 2017, tra i temi all'ordine del giorno, l'iter di approvazione del limite di mandati per i presidenti e la legge 91/81. Poco prima di iniziare l'incontro, il ministro ha fatto un saluto e un in bocca al lupo agli azzurri del ciclismo premiati oggi al Salone d'Onore del Coni, poi rivolgendosi a Malagò e al presidente della Federciclismo, Renato Di Rocco, ha sentenziato: "Con Malagò e di Rocco c'è un rapporto collaudato, faremo tante cose insieme e inizieremo a lavorare da subito, fin dal mese di gennaio".