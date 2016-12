Serie B, l'app ufficiale è più social

ROMA, 21 DIC - A partire dalla 19/a giornata della Serie B l'app ufficiale "Lega B" si arricchisce di una nuova funzione di messaggistica grazie all'accordo con TOK.tv, società di sviluppo software californiana che ha ideato un "bottone social" che permette ai tifosi non solo di parlare tra di loro in modalità di second screen, mentre seguono le partite, ma anche di inviare messaggi agli amici durante la settimana. La nuova piattaforma permetterà ai tifosi di creare chat di gruppo, inviare messaggi di testo, foto e messaggi vocali ai propri amici e con altri appassionati, dare voce al tifo più genuino con i suoni e l'atmosfera tipici dello stadio e condividere social selfie.