Spalletti, ora non buttiamo via tutto

ROMA, 21 DIC - "Non dobbiamo buttare via tutto in cinque minuti per questa sconfitta che comunque ci dà fastidio e ci vede ora con 3 punti più distanti dalla Juventus". Così il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, alla vigilia della gara col Chievo, ultimo impegno dei giallorossi nel 2016. "Il gruppo ha reagito benissimo dopo il ko di Torino, sono sconfitte che fanno male però poi va fatta un'analisi obiettiva - aggiunge l'allenatore toscano -. Questi ragazzi devono rimanere convinti, deve rimanere intatta la loro autostima in quello che possono fare. Stanno lavorando in maniera corretta. C'è entusiasmo e voglia di andare a trasferire l'amarezza della sconfitta in una vittoria contro il Chievo".