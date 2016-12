Tennis: Kvitova aggredita, stop tre mesi

LONDRA, 21 DIC - Dovrà rimanere lontana dai campi di tennis per almeno tre mesi la ceca Petra Kvitova, aggredita ieri e ferita alla mano sinistra da un ladro introdottosi nella sua casa di Prostejov e spacciatosi per un tecnico che doveva controllare l'impianto elettrico. La due volte campionessa di Wimbledon (2011 e 2014) è stata già sottoposta ad un intervento chirurgico durato quattro ore a causa delle 'gravi lacerazioni' riportate a tutte le dita della mano, secondo quanto riferito dal suo portavoce Karel Tejkal. Sono stati suturati un tendine e due nervi. Kvitova, che dopo la rapina si era comunque detta tranquilla, ha fatto capire che non intende ritirarsi.