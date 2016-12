Nba: Belinelli ok, Gallinari perde

ROMA, 21 DIC - Marco Belinelli contribuisce con 13 punti alla vittoria casalinga per 117-113 dei Charlotte Hornets sui Los Angeles Lakers mentre i 17 di Danilo Gallinari non bastano ai Denver Nuggets a evitare il ko 119-102 in casa dei Clippers. I Golden State Warriors travolgono gli Utah Jazz 104-74 mentre i Cleveland Cavaliers vincono 114-108 dopo un supplementare in casa dei Milwaukee Bucks. LeBron James realizza 34 punti e diventa l'8/o marcatore di sempre (27.442). DeMarcus Cousins protagonista nel 126-121 dei suoi Sacramento Kings sui Portland Trail Blazers. A pochi secondi dalla fine viene espulso dopo che gli viene fischiato un 2/o tecnico poi gli arbitri tornano sulla loro decisione e lui rientra in campo chiudendo con 55 punti. Philadelphia 76ers-New Orleans Pelicans 93-108; Miami Heat-Orlando Magic 130-136 dopo un supplementare; New York Knicks-Indiana Pacers 118-111; Toronto Raptors-Brooklyn Nets 116-104; Houston Rockets-San Antonio Spurs 100-102; Memphis Grizzlies-Boston Celtics 109-112 dopo un supplementare.