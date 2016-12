Milan, alle 15 previsto volo per Doha

MILANO, 21 DIC - Il Milan ha iniziato il suo ultimo allenamento a Milanello prima di volare a Doha per la Supercoppa italiana, con un giorno di ritardo sul previsto per via dei problemi tecnici al charter su cui la squadra avrebbe dovuto viaggiare ieri pomeriggio verso il Qatar, dove venerdì è in programma la sfida contro la Juventus. Il contrattempo ha provocato una dura reazione da parte del club rossonero, che ha minacciato di non volare a Doha in caso di un altro sensibile ritardo. La partenza dall'aeroporto di Malpensa è prevista come ieri alle 15.