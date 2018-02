Beato Juncker. Lui sì che ha le idee chiare. Nei giorni scorsi il presidente della Commissione europea si è detto preoccupato per il dopo elezioni in Italia. Jean-Claude Juncker ha ipotizzato una fase di non governo, o meglio di non operatività, il che ha subito messo in subbuglio i mercati. Gli ha replicato Paolo Gentiloni sottolineando che tutti i governi sono operativi. Il presidente della commissione europea ha, quindi, corretto il tiro, riconoscendo, implicitamente, di aver detto una sciocchezza.

Beato Juncker, comunque. Lui appartiene alla categoria di persone convinte che qualunque governo sia preferibile a un non governo. Ma se così fosse, tutti i Paesi navigherebbero nell’oro, perché quasi tutti i popoli dispongono di un governo nel pieno delle proprie funzioni. Trascura, l’uomo politico lussemburghese, una verità grande quanto un grattacielo e illuminante come il sole: molti governi non sono all’altezza del proprio compito, anzi provocano più danni che benefìci. Tanto da far rinverdire la frase del terzo presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson (1743-1826): «Il miglior governo è quello che non fa nulla».

Se un governo è affollato di incapaci, di spendaccioni o di corrotti, la nazione perde colpi, e avrebbe tutto da guadagnare da un periodo di decantazione, di quarantena del potere esecutivo. Del resto, in proposito, gli esempi non mancano. È storia recente: il Belgio è andato avanti senza governo per quasi due anni, la Spagna è rimasta, nelle medesime condizioni, per quasi un anno. Ma, per Spagna e Belgio, l’assenza di un governo in pianta stabile si è rivelato un affare, altro che disgrazia: debito pubblico calato, produzione economica rialzata, occupazione cresciuta. Casi eccezionali, i due sopra indicati? Mica tanto.

Il freno alla spesa pubblica, diretta conseguenza di un intervallo governativo, è il miglior viatico per il miglioramento dei conti e dei fondamentali dell’economia.

Allora, perché Juncker ha lanciato l’allarme? Non è a conoscenza, il presidente della Commissione europea, dei tornaconti indiretti che potrebbero arrivare da una lunga vacanza di governo? Chissà. Di sicuro, Juncker sa che non tutti i governi sono uguali e che a un governo di cicale è preferibile un governo di formiche, o nessun governo.

Perché, allora, Juncker ha sfidato l’impopolarità nello Stivale rischiando, paradossalmente, di portare voti ai partiti più anti-europei e più servizievoli verso le sirene del populismo?

Tre sono i casi. O Juncker non era nel pieno della forma fisica e mentale, la qual cosa lo ha indotto a esprimersi in libertà, come un avventore al bar. O Juncker voleva togliersi qualche sassolino dalla scarpa, indirizzandoli contro chi, in Italia, pure al governo, ha alzato e continua ad alzare la voce contro Bruxelles. O Juncker voleva manifestare i suoi timori non tanto per la prospettiva del non governo, in Italia, quanto per il rischio dell’affermazione elettorale dell’offerta populistica. Rischio che potrebbe concretizzarsi il 4 marzo, ma che - qualora, dopo il voto, non fosse possibile dar vita a un nuovo esecutivo -, potrebbe profilarsi con maggiori chance di successo, anche o soprattutto, nei mesi successivi.

Probabilmente Juncker pensava a questo ultimo scenario, a un quadro politico-governativo dominato dalle forze anti-sistema. Ipotesi che, obiettivamente, per chi riveste la carica più rilevante nel Vecchio Continente, non rappresenta il massimo della felicità. Anche, perché, ad ascoltare demagoghi e tromboni di casa negli studi televisivi nazionali, viene da chiedersi: fanno finta o ci vogliono portare sul serio a una situazione venezuelana o argentina?

Tutti promettono. Tutti cioè vogliono spendere. Ma spendere significa innalzare vieppiù il debito pubblico, che a sua volta richiede il pagamento di interessi sempre più onerosi, fino all’incubo commissariamento dell’economia italiana da parte degli organismi internazionali. Né potremmo immaginare, nemmeno per scherzo, come qualcuno sotto sotto vorrebbe fare, di bidonare i nostri creditori trasformando in carta straccia i titoli del debito pubblico italiano. L’Italia non lo ha mai fatto nel corso della sua storia. Se lo facesse ora, il disdoro sarebbe di portata planetaria e nessuno, in futuro, si azzarderebbe a prestarle una penna. Né sarebbe praticabile e conveniente l’uscita dall’euro. Quali risparmiatori sottoscriverebbero i nuovi titoli in lire? Forse li comprerebbe la Banca d’Italia, ma con un pompaggio monetario che provocherebbe un’inflazione a doppia cifra: roba da incubo, o da infarto, per tutti, specie per i cittadini a reddito fisso.

Ecco. Forse era questo l’epilogo infernale che voleva esorcizzare Juncker, preoccupato per i conti pubblici italiani. Ma Juncker avrebbe fatto sicuramente meglio a tacere, per evitare che le sue riflessioni fossero respinte come indebite «ingerenze» e provocassero una risposta mediatico-elettorale opposta ai suoi desiderata.

Del resto l’Italia ha un governo a tutti gli effetti. Gentiloni non si è mai dimesso e potrebbe restare a Palazzo Chigi per molto tempo ancora, in attesa degli sviluppi post-elettorali. Una situazione per molti versi simile a quella in Germania, dove Angela Merkel continua a dirigere l’orchestra, ma non ha ancora ricevuto l’ok definitivo dai socialdemocratici per la Grande Coalizione. E i tedeschi hanno votato a settembre 2017, più di cinque mesi fa.

Ma perché l’Italia riceve un trattamento speciale dalle autorità internazionali? Perché due pesi e due misure rispetto ad altri Paesi europei? Risposta: perché l’Italia, per usare l’espressione di Mario Monti, non ha ancora fatto i compiti a casa (riforme), e agisce come un alunno svogliato e strafottente.

La Penisola non occupa il primo posto tra gli Stati iper-indebitati. Ma l’economia italiana presenta le credenziali meno convincenti, a partire dai ritmi di crescita. I mercati non stanno a dormire e se ne accorgono. Di qui l’oscillazione dello spread: i risparmiatori stanno sempre in allerta, come gli ufficiali di picchetto in caserma.

Probabilmente Juncker stava rimuginando tutti questi concetti prima di aprire bocca per prospettare la paralisi operativa dopo il 4 marzo. Se avesse riflettuto qualche secondo in più, forse avrebbe concluso che, tutto sommato, il non governo non è la fine del mondo. A patto che serva solo a congelare, o a scongiurare, un governo dissennato.