Un delizioso tè con biscotti al burro: siamo seduti nella chiesa anglicana di un paese del Devon, nell’Inghilterra meridionale, tra le navate gotiche e un battistero. Vedere, oltre i banchi della chiesa, i tavolini tondi da bar con il menù delle marmellate poggiato al centro, a noi fa quasi orrore. Ma la semplicità e il silenzio che regnano attorno sono esemplari.

Altrove il mondo va così. Gli inglesi hanno cominciato per primi - e in silenzio - a utilizzare gli spazi storici e persino religiosi per autofinanziamento. Ovviamente, ci si siede al «bar-cattedrale» fuori dall’orario delle messe e una scritta ben evidente sottolinea che la raccolta di fondi del bar gestito dai volontari (i biscotti li preparano le stesse signore della parrocchia!) servirà al restauro delle campane.

Ve l’immaginate, da noi, un caffè nella cattedrale di Trani? E un’ordinazione gridata con il sottofondo del rumore dello sbattere di piattini e tazzine? Non si tratta di dire sì o no, si tratta di vedere come le cose si fanno.

La polemica scatenata dal caso delle nozze da fiaba nella Reggia di Caserta ha due facce: da una parte c’è l’idea di utilizzare i nostri monumenti per eventi privati a pagamento e dall’altra c’è l’immagine di un fioraio a cavalcioni sul leone della scalinata reale, intento a sistemare gli addobbi per la sposa. Su entrambe le situazioni, trionfa una cosa: la moneta. È il soldo della crisi, che porta i luoghi della cultura a battere cassa e i «ricchi» a ostentare il loro benessere. Per molti - a giudicare anche da quello che in queste ore si sta scrivendo sui social - il matrimonio di Angela Ammaturo, amministratore delegato della casa di moda «Frankie Morello» è stato una gigantesca pacchianata. Fatto sta che di gente a cavalcioni sul leone di Caserta ce ne sta sempre e nessuno oserebbe spostar via turisti e bambini da quelle belve di marmo che abbiamo in varie parti d’Italia, da Venezia fino a noi quaggiù.

E poi, per chi ricordi, anni e anni fa, nella stessa Reggia di Caserta si tenne il battesimo di Maria Carolina di Borbone, prima discendente dell’ultimo sovrano del Regno delle Due Sicilie. E anche in quel caso, fiori, confusione, invitati vip (persino Ines Sastre e Ornella Muti) e fuochi d’artificio, con i neogenitori Carlo e Camilla (non i principi inglesi, non facciamo confusione!) bersagliati dai flash.

Non sappiamo quanto fruttò alle casse della Reggia quel matrimonio regale ma di quest’ultimo celebrato l’altro giorno - pacchiano o no - i 30mila euro pagati dagli sposi non sono una cifra elevata, in verità, anche se molto comodo fanno, nel deserto di fondi che la cultura italiana attraversa.

E ora che gli storici dell’arte chiamati a esprimersi sull’uso dei monumenti si dividono tra favorevoli e contrari, più di un pugliese può pensare, chissà, all’uso dei nostri castelli, così spesso bisognosi di interventi di restauro o desiderosi di aiuti e mecenati.

Ma come la mettiamo con la «moda» di sposarsi in Puglia che da qualche tempo fa parte dei trend internazionali? Non più soltanto trulli e masserie, gli sposi del mondo che cercano la loro «macondo» qui da noi potrebbero anche solcare le porte dei manieri pugliesi... Sì ma appunto, tutto dipende dal come. Ricordate la coppia favolosa del matrimonio da Mille e una Notte che si tenne a Savelletri con tanto di elefanti e ballerine a spasso? Beh, quello no. Ma un «sì» d’amore più tranquillo, in una sala antica, che male c’è, si potrebbe autorizzare. Sia l’antropologo e giornalista Marino Niola che lo storico dell’arte Tomaso Montanari si sono espressi a favore: l’arte è di tutti e va vissuta. Non fino in fondo, però, nel senso che servono ovviamente i parametri di sicurezza per le opere d’arte (il matrimonio di Caserta si è svolto nella sala Romanelli e non certo in quelle delle esposizioni), tanto che andrebbero sicuramente escluse le location in cui si possono temere danni.

Questo matrimonio s’ha da fare. Se cominciamo però a chiederci, rissosi, chi stabilirà le tariffe, chi gestirà il business, chi controllerà l’uso dei finanziamenti, chi controllerà gli invitati ubriachi... allora no, questo matrimonio non s’ha da fare né domani né mai. E, come Don Abbondio, resteremo impauriti. Mentre nel Devon rifaranno le campane della chiesa sorridendo tranquilli fra le tazze di tè.