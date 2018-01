Il riscatto dei Musei da allargare a tutto il sud

di OSCAR IARUSSI

Ci voleva. Una buona notizia sul fronte della cultura dove è sempre Caporetto, almeno a giudicare dai disastrosi dati sulla lettura resi noti solo pochi giorni fa. I musei italiani nel 2017 sono cresciuti ancora in presenze ed incassi, superando i 50 milioni di visitatori e raccogliendo 193 milioni di euro, mentre vanno sempre meglio le visite gratuite delle prime domeniche di ogni mese (anche oggi). Nel 2013 eravamo a 38 milioni di persone e 126 milioni di euro, e la progressione nell’ultimo lustro è stata costante, sì da autorizzare la soddisfazione del ministro Dario Franceschini. A lui si deve un innegabile attivismo nel settore dei beni culturali, a partire dalla riforma delle soprintendenze che ha disarticolato, non senza polemiche, rigidità burocratiche e creato la figura del «direttore manager» per musei e siti archeologici.

Il Colosseo e Pompei oggi guidano la classifica dei musei italiani e sono lì a dimostrare che gli interventi hanno prodotto un’inversione di tendenza dopo decenni di incuria, degrado e sprechi soprattutto nel parco delle rovine vesuviane, affidato da ultimo alle cure del direttore lucano Massimo Osanna. Certo, non tutto funziona alla perfezione, vi sono ancora differenze notevoli tra Nord e Sud. Nella «Top 30» diffusa dal Mibact ben sette musei sono in Campania, tutti con il segno più quanto a variazioni percentuali, e soltanto un altro si trova nelle regioni meridionali, Castel del Monte, con un meno 5 % rispetto al 2016. Insomma, escludendo le meraviglie tirreniche da Paestum alla Grotta Azzurra di Capri (senza dimenticare la Reggia di Caserta), il resto del Mezzogiorno non brilla quanto potrebbe nel riscatto museale. All’orizzonte si staglia intanto la scadenza di Matera 2019, che il 19 e 20 gennaio prossimi - a un anno esatto dalla cerimonia inaugurale della Capitale europea della cultura - darà il via al suo «cantiere» non privo di percorsi museali.

Un cambio di stagione sembra in corso e magari riusciremo a non rinnegarlo nei prossimi mesi elettorali. Tuttavia un’ottantina di studiosi o ex sovrintendenti, fra i quali La Regina, Zevi, Guzzo ed Emiliani, hanno appena denunciato «il caos nei Beni culturali». Punto di vista troppo severo (prima della riforma Franceschini era davvero tutto a posto?), ma legittimo quando esprime il timore che si possa «scindere la valorizzazione dalla tutela, premiando la prima e svuotando la seconda». Sarebbe un errore, come lo è la concezione della cultura come «attrattore turistico» insita nei fondi europei di cui dispongono le regioni. E resta purtroppo vero che la spesa statale per i musei «rimane tra le più basse d’Europa».

Accontentiamoci del trend positivo, postillato ieri pure dal segretario del Pd, Matteo Renzi. «La frase “con la cultura non si mangia” che la destra italiana ha usato per anni è sbagliatissima», ha scritto Renzi su Facebook, parlando di «risultato fantastico». Meno fantastico appare il ricorso a una polemica risalente al 2010, quando l’allora ministro dell’Economia Giulio Tremonti pronunciò la fatidica frase o qualcosa del genere. Uscita di sicuro infelice ancorché, purtroppo, non infondata. Il fatto che Renzi la risusciti oggi depone a favore del suo sguardo «archeologico» o è l’ennesimo errore di comunicazione?