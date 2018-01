Elezioni? No, concorso per un posto di lavoro

di MICHELE PARTIPILO

Il sito del Movimento 5Stelle l’altro giorno è andato in tilt a causa dell’alto numero di accessi. Non perché pubblicasse l’ultima lezione di economia tenuta da Di Maio nei college americani, ma perché si presentavano le candidature alle prossime elezioni politiche. L’enorme numero degli aspiranti parlamentari ha indotto i responsabili del sito a prorogare i termini di presentazione dalla scadenza iniziale delle 12 alle 17. Ora una commissione di saggi sta passando al vaglio quei nomi, pare cinquecento al giorno, per selezionare gli ammessi alla consultazione online, le cosiddette «parlamentarie» (termine orribile, coniato apposta per creare ulteriori dissapori con l’italiano) attraverso cui saranno individuati i candidati veri e propri che parteciperanno alla contesa elettorale del 4 marzo.

Il meccanismo grillino e la grande attenzione che ha suscitato fra i navigatori della Rete svelano il volto nascosto delle elezioni: in Italia sono diventate un gigantesco concorso pubblico per trovare lavoro. Come in ogni concorso che si rispetti, per partecipare bisogna predisporre un curriculum, superare una prima selezione per «titoli» e «meriti», oltrepassata la prima soglia si va alle «parlamentarie» o alle commissioni dei partiti che mettono a punto le liste elettorali. E come per ogni bando pubblico ci sono le raccomandazioni: il collegio più facile all’uscente amico che ha sempre votato senza fare storie; il compilatore delle liste da tenere buono magari con qualche promessa per il dopo; la fedeltà al leader che si rivela determinante per superare le ultime difficoltà. Tra le incombenze di chi dovrà selezionare i candidati anche la sveglia da dare all’Istat: deve considerare ai fini statistici i mille posti creati dalle elezioni e l’indotto generato con segretari, autisti, portaborse e consulenti.

Questa volta la battaglia sarà più ardua perché c’è di mezzo anche il «fattore rosa»: la proporzione di genere introdotta dal «Rosatellum». Una complicazione per la politica ancora troppo declinata al maschile. Come fare? Dove trovare tante donne da candidare? Di chi ci si può fidare? C’è il pericolo che nasca la solita furbata: in lista mettiamo mogli, amanti, badanti e segretarie folgorate sulla via di Montecitorio e improvvisate in novelle Nilde Iotti o Tina Anselmi. Anche se il modello Cicciolina – immaginiamo – potrebbe essere il più gettonato. Delle capacità amministrative e politiche, delle competenze tecniche, delle proposte di programma manco a parlarne, né per maschi né per femmine.

Nei concorsi pubblici almeno qualche titolo professionale viene preso in considerazione. Alle politiche i titoli che contano sono la bella presenza, la popolarità, i cambi di casacca effettuati, le inchieste giudiziarie superate, i famigli da sistemare, i soldi da mettere a disposizione per la campagna elettorale. Soddisfatti questi requisiti, si può andare in lista e proporsi così al Paese per ottenere la più ambita occupazione: fare il parlamentare. Buono stipendio, ottima pensione, svariati privilegi, l’appellativo di onorevole o senatore, vita romana – anche se comprendiamo la «solitudine» del parlamentare più volte denunciata dall’on. Cesa – e l’indubbia possibilità di flirtare con il potere. «Sempre meglio che lavorare», si diceva una volta del giornalismo. Della politica non è stato necessario neppure dirlo.

Se il «posto a Roma» è il più ambito, anche le elezioni locali sono da considerare. Basta scorrere le liste dei candidati e si scopre che anche le amministrative sono diventate un concorso pubblico per dare un’occupazione a qualcuno. Certo, non è roba paragonabile al laticlavio, né per prestigio né per remunerazione, però in paese tutti ti salutano, vengono a chiederti favori e raccomandazioni, se ti organizzi con un mini ufficio stampa riesci a stare sui giornali locali e in tv. Insomma devi industriarti un po’, però le tue belle soddisfazioni puoi averle. Del resto con la crisi che c’è, bisogna sapersi accontentare.

L’unico guaio nel caso delle prossime Politiche è se accadesse – come alcuni prevedono – che a causa dell’impossibilità di formare una maggioranza si tornasse a votare un paio di mesi dopo. Tutta la fatica fatta sarebbe da rifare, con l’aggravante che se hai preso pochi voti non puoi neppure riproporti. Un rischio che si può evitare creando quelle maggioranze in disaccordo su tutto, che pure non sono mancate nella colorita storia della nostra Repubblica. E se proprio le cose dovessero andar male e si dovesse rivotare, in fin dei conti è come quando un concorsone viene annullato per qualche magagna e si rifà tutto da capo. Senza problemi. È la democrazia bellezza e tu non puoi farci niente.