I poteri del Presidente della Repubblica, in Italia, sono, come si dice, a fisarmonica. Si restringono quando il quadro politico è chiaro e il governo in carica non accusa particolari tribolazioni (il che, in verità, accade raramente). Si allargano, invece, quando il quadro politico è oscuro e la governabilità è più complicata di una versione di latino tratta da un’opera di Tacito (58-120 dopo Cristo).

Sergio Mattarella, per indole, vocazione e convinzione, tutto vorrebbe essere, o diventare, tranne che un Capo dello Stato invadente e protagonista. Mattarella sa che i Costituenti, giusto 70 anni addietro, si guardarono bene dal disegnare una Repubblica presidenziale, anche se non attribuirono al titolare del Quirinale poteri esclusivamente notarili e protocollari.

I Costituenti, infatti, consapevoli di non aver dotato di incisive prerogative l’inquilino di Palazzo Chigi, valorizzarono la funzione della Presidenza della Repubblica, in una cornice di pesi e contrappesi, cornice che in alcune fasi della storia post-monarchica è sfociata, si direbbe oggi, in una governance duale, cioè in una sostanziale diarchia. E nelle diarchie, si sa, pesa di più colui che è più blindato sul piano della durata al potere e dell’architettura gerarchica.

In breve. Anche se Mattarella forse farà di tutto per evitare di essere lui l’architrave della prossima legislatura, l’impressione più realistica è che il Capo dello Stato dovrà giocoforza svolgere un ruolo di gran lunga più marcato rispetto a quello svolto finora.

Solo un miracolo potrebbe far sì che dalle elezioni di marzo emerga una coalizione pacifica e coesa, in grado di camminare da sola senza particolari stampelle.

La sensazione più avvertita è che dalle urne verrà fuori l’incertezza assoluta, che non ci saranno maggioranze autosufficienti, che le eventuali alleanze potranno persino unire partiti più lontani di due ex coniugi in guerra; e che l’instabilità prossima ventura farà rimpiangere la proverbiale instabilità della Prima Repubblica. Non a caso, l’attuale presidente del Consiglio non rassegnerà le dimissioni prima del voto marzolino. Forse Gentiloni rimarrà in carica per molto tempo ancora, anche dopo marzo. Del resto, se Paesi come la Germania sono ancora alla ricerca di un governo, se lunghi periodi di «non governo» hanno segnato anche la storia di Spagna e Belgio, non si capisce perché non debba capitare altrettanto all’Italia, per giunta afflitta da un Sistema strutturale che produce ingovernabilità.

Dunque sarà Mattarella l’uomo del 2018. Sarà lui a dare l’impronta e la linea a una legislatura che potrebbe abortire sùbito o potrebbe vivacchiare negli anni sull’esempio dei «governi del Presidente» inaugurati già da Luigi Einaudi (1874-1961) con l’incarico, nel 1953, al dc Giuseppe Pella (1902-1981).

Chiunque sarà il prescelto per Palazzo Chigi si troverà a gestire, nonostante lo scudo del Quirinale, una situazione da infarto: da un lato la frantumazione parlamentare tipica dei modelli proporzionalistici, dall’altro lato la spada di Damocle delle clausole di salvaguardia sulla finanza pubblica italiana. Una miscela esplosiva che potrebbe rendere vieppiù incandescente il clima politico e sociale.

Le clausole di salvaguardia sono, quasi sempre, le tasse del domani. Specie alla vigilia dei rinnovi elettorali, i governi tendono a rinviare le misure più rigorose, impegnandosi comunque a provvedervi al più presto, sottoscrivendo, appunto, quintali di carta con le fatidiche clausole di salvaguardia. Ma siccome è più facile sottoscrivere un impegno che mantenerlo, di solito succede che l’evasione delle clausole di salvaguardia dei conti pubblici sfoci in una dolorosa grandinata di imposte, con buona pace per i propositi di crescita economici, dato che ogni tassazione è, tecnicamente parlando, oggettivamente recessiva.

Mattarella si troverà così a fare due volte il guardiano: del traballante quadro politico e della declinante finanza pubblica (sono una quarantina di miliardi di euro le cambiali da onorare sotto la veste delle clausole di salvaguardia). Un (duplice) compito da togliere il sonno pure a Morfeo, e che potrebbe indurre il taciturno Mattarella a uscire allo scoperto più dei suoi predecessori.

L’Italia ha uno strano rapporto con le riforme. Le invoca, ma poi le respinge. Le esalta, ma poi le demonizza. Ma se o quando dovessero aggravarsi, contemporaneneamente le due emergenze (istituzionale ed econonica) che all’estero hanno affrontato e risolto da tempo, il Capo dello Stato potrebbe prendere iniziative radicali, come quella di sollecitare un’Assemblea Costituente per la riforma delle regole del gioco e delle stesse regole dell’economia (il contenimento del debito pubblico dovrebbe rimanere l’obiettivo primario di ogni classe dirigente provvista di senso di responsabilità).

L’effetto fisarmonica allargherà, dunque, il peso e l’influenza del Presidente della Repubblica. Lui è l’unico fattore di stabilità nel Paese. Forse il misurato Mattarella si adeguerà, a malincuore e controvoglia, al nuovo stile quirinalizio. Ma questo sbocco, questa metamorfosi appaiono inevitabili in un Paese in mare senza bussola.

Giuseppe De Tomaso

detomaso@gazzettamezzogiorno.it